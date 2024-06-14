Москва, 14 июня, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Вмешательство Запада в политику других стран, так называемая западная дипломатия, приводит эти страны только к разрушению, заявил 14 июня президент Владимир Путин, выступая в Министерстве иностранных дел.

Иван Шилов ИА Регнум

«Стало понятно, что западная схема, провозглашённая единственно правильной для обеспечения безопасности и процветания в Европе и мире, не работает», — заявил Путин.

Он напомнил о разрушении Югославии, в которой были внутренние проблемы. Но они резко обострились из-за грубого внешнего вмешательства. Тогда ярко проявился главный принцип «дипломатии по-натовски» — обвинить одну из сторон внутреннего конфликта во всех грехах и обрушить на неё всю политическую, информационную и военную мощь, а также санкции.

Подобные методы Запад применял затем в Ираке, Сирии, Ливии, Афганистане, добавил президент.

«И они нигде не приносили ничего, кроме усугубления имеющихся проблем, поломанных судеб миллионов людей, разрушения целых государств, разрастания очагов гуманитарных и социальных бедствий, террористических анклавов», — отметил Путин.

Любая страна может оказаться жертвой «дипломатии по-натовски», подчеркнул глава государства.

Он заявил также, что Запад дискредитировал ключевые рыночные институты торговыми войнами и санкциями, подорвал военно-политическую стабильность в мире, пытается сдерживать развитие Глобального Юга.

Американское руководство не прекращает попыток сохранить имперский статус. В итоге США истощают себя как страну, поскольку подлинным интересам американского народа эти устремления противоречат, отметил Путин.

На Петербургском экономическом форуме 7 июня президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил, что Путин сорвал планы Запада разделить Россию на пять частей.