Москва, 14 июня, 2024, 12:29 — ИА Регнум. Россия заинтересована, чтобы в ООН получил развитие диалог по созданию системы неделимой безопасности, заявил 14 июня Владимир Путин на встрече с руководством МИД.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

«Мы заинтересованы в том, чтобы этот диалог получил серьёзное развитие и в стенах ООН, в том числе по такой базовой, жизненно важной для всех теме, как создание системы неделимой безопасности», — заявил российский лидер.

Путин добавил, что Россия с коллегами по СНГ согласовали и приняли совместный документ о международных отношениях в многополярном мире. К разговору по этой тематике пригласили страны — члены ШОС и БРИКС.

Глава государства также обратил внимание на то, что дискуссии о параметрах взаимодействия государств в многополярном мире, о демократизации системы международных отношений уже идут.

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Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что западные страны пытаются обмануть Россию в своих обязательствах по принципам неделимости безопасности.

В марте 2023 года Лавров отмечал, что Москва и Пекин будут стремиться к тому, чтобы идею о неделимости безопасности закрепить юридически.