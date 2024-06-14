Москва, 14 июня, 2024, 12:32 — ИА Регнум. В работе Министерства иностранных дел важно отразить планы России по формированию собственной повестки. Важно, чтобы Россия обсуждала с партнёрами варианты решений фундаментальных вопросов, волнующих все страны, заявил 14 июня президент Владимир Путин, выступая в МИД.

РИА Новости/Наталья Селиверстова

В начале выступления Путин отметил важность оценки ситуации в глобальных и региональных делах. Все задачи, которые решает МИД, должны подчиняться главной цели — создать условия для устойчивого развития России, для обеспечения ее безопасности и повышения благосостояния российских семей.

Глава государства отметил, что в современных условиях работа российского руководства усложняется, ситуация постоянно меняется, требуя большой концентрации усилий и инициативы на устойчивость.

Необходимо не только реагировать на текущие вызовы, но и формировать свою долгосрочную повестку и предлагать партнёрам вместе обсуждать варианты решения вопросов, волнующих всех. Это нужно делать в рамках открытой конструктивной дискуссии.

Президент подчеркнул, что мир уже не будет таким, как был прежде. Растёт число стран, которые активно стремится к укреплению суверенитета и самодостаточности, национальной и культурной идентичности.

Всё больше стран проявляют заинтересованность в участии в БРИКС. Образ будущего мира, формируемый на площадке этой организации, созвучен устремлениям абсолютного большинства государств мира.