Москва, 14 июня, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 14 июня в ходе встречи с руководством Министерства иностранных дел поблагодарил МИД за работу в интересах России и её народа.

РИА Новости/Григорий Сысоев Министр иностранных дел России Сергей Лавров и официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова

«В начале нашей встречи-беседы хочу поблагодарить за напряжённую работу в интересах России и нашего народа», — обратился к участникам встречи глава государства.

Он также отметил, что в таком широком составе встречался с представителями внешнеполитического ведомства в конце 2021 года и с тех пор произошло много событий, ставших поворотными и судьбоносными. Путин также заявил, что все задачи ведомства должны быть подчинены обеспечению развития России, её безопасности и повышению благосостояния российских семей.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3895496" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум помощник президента Юрий Ушаков перед встречей главы государства с руководством МИД сообщил, что Путин обсудит на ней все основные вопросы, в том числе ситуацию на Украине.

6 мая Путин, подводя итоги работы правительства за последние шесть лет, заявил, что главными задачами, которые стояли перед руководством России, были укрепление её позиций на международной арене, суверенитета и безопасности. Он подчеркнул, что эти задачи были решены.

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько 7 июня заявил ИА Регнум, что Путин бросил вызов Западу и не позволил ему разделить страну. Эксперт отметил, что западные государства хотят уничтожения России, но она уже побеждала объединённую Европу.