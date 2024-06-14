Москва, 14 июня, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 14 июня прибыл на встречу с руководством Министерства иностранных дел к зданию ведомства на Смоленской площади.

Иван Шилов ИА Регнум Путин, инаугурация

Российский лидер проведёт встречу с руководством внешнеполитического ведомства в здании пресс-центра, которое расположено рядом со зданием МИД.

До этого президент приезжал в МИД для участия в расширенном заседании коллегии ведомства осенью 2021 года. Тогда Путин говорил с дипломатами о приоритетных задачах внешней политики с учетом принятых в 2020 году поправок к Конституции.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 14 июня помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал, что Путин на встрече с руководством МИД будет обсуждать все главные вопросы, включая ситуацию на Украине.

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Президент 7 июня в ходе выступления на Петербургском экономическом форуме заявил, что Россия стремится к победе в украинском конфликте и добьётся её. Он уточнил, что российской стороне необходимо добиться таких условий, чтобы они соответствовали её интересам и были максимально надёжными.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал «красной линией» в ситуации вокруг Украины превращение последней в «анти-Россию». Он уточнил, что перед этим американские советники приехали на Украину и получили кабинеты в администрации президента страны, после чего стали всё забирать в свои руки.