Москва, 14 июня, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия официально назначила на 8 сентября дополнительные выборы депутатов Госдумы в трёх одномандатных округах, следует из постановления, принятого на заседании ЦИК 14 июня.

Владимир Андреев/URA.RU/TASS

«Нас ожидают избирательные кампании по следующим дополнительным выборам в трёх регионах — это Республика Хакасия, Брянская область и Ростовская область», — заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Решение провести дополнительные выборы в Госдуму в трёх одномандатных округах 8 сентября приняли единогласно.

Памфилова добавила, что ЦИК намеренно не торопилась с постановлением, поскольку в последнее время происходит довольно много кадровых изменений в органах власти, в том числе и депутатов Госдумы.

Как сообщало ИА Регнум, глава Центральной избирательной комиссии 14 июня заявила, что дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на региональных выборах 6–8 сентября пройдёт в 25 регионах России.

Выборы депутатов Мосгордумы продлятся три дня — с 6 по 8 сентября 2024 года.

Памфилова 15 мая заявила, что единый день голосования состоится 8 сентября 2024 года. Почти 4 тысячи избирательных кампаний всех уровней и референдумов пройдут 8 сентября в 83 регионах. В выборах смогут принять участие свыше 55 млн избирателей.