Москва, 14 июня, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Почти 4,4 тыс. систем отопления и водоснабжения заменят в многоквартирных домах Москвы в рамках программы капремонта. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве российской столицы Пётр Бирюков. По его словам, больше всего таких систем обновят в Центральном (968), Северном (740) и Западном (415) административных округах города.

Иван Шилов ИА REGNUM Капремонт

«Московская программа капитального ремонта — один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире», — заявил Пётр Бирюков. Он сообщил, что в программу вошли более 29 тыс. домов общей площадью свыше 290 млн квадратных метров.

В ходе капремонта меняют основные системы холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления.

«За время реализации программы с 2015 года в 10 тыс. жилых домов обновили инженерные системы, — подчеркнул заместитель мэра столицы. — В этом году заменим почти 4,4 тыс. систем отопления и водоснабжения».

Специалисты Комплекса городского хозяйства используют исключительно отечественные материалы, отвечающие всем требованиям надежности и долговечности. Они меняют изношенные трубопроводы, задвижки, опорные конструкции, различные соединительные элементы, а также радиаторы и конвекторы.