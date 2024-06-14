Москва, 14 июня, 2024, 11:58 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по военному объекту в стороне аэродрома Жуляны в Киеве, сообщил 14 июня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Прилетело по военному объекту в стороне аэродрома Жуляны», — передал его слова RT.

Координатор николаевского подполья добавил, что проезд в сторону аэропорта давно закрыт для мирных жителей. По его словам, через блокпост проезжают машины с правительственными и военными номерами.

Министерство обороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по военным объектам ВСУ в Киеве.

Как 14 июня проинформировало ИА Регнум, украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве. По их данным, в Киевской и Хмельницкой областях прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги.

Сообщалось также о взрывах в Киеве, а затем о пожаре на одном из промышленных объектов в Киевской области.

Лебедев 14 июня сообщил, что информация одного из подпольщиков помогла российским военным найти и уничтожить группу ВСУ, а также немецкую САУ PZH 2000 у Кизомыса на временно контролируемой Киевом части Херсонской области. Агент подполья засёк, откуда шла колонна ВСУ и её укрытия.