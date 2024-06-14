Москва, 14 июня, 2024, 11:57 — ИА Регнум. В День России при поддержке телеканала RU. TV и радио DFM в «ЦСКА Арене» прошло музыкально-спортивное событие «Молодежь. Спорт. Возможности» от проекта «Молодежь Москвы». В его рамках прошел финал сезона Московской студенческой хоккейной лиги. Мероприятие объединило тысячи молодых людей, для которых «Русская медиагруппа» организовала музыкальный праздник.

«Русская медиагруппа» DFM и RU. TV отпраздновали финал Московской студенческой хоккейной лиги

Финал сезона Московской студенческой хоккейной лиги собрал тысячи болельщиков. В этот день на льду сразились сборные Московской государственной академии физической культуры (МГАФК) и Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана (МГТУ им. Баумана). Итогом встречи стала победа хоккеистов МГАФК — 7:5.

Матч стал не просто состязанием двух молодежных команд, но и праздником, который организовали радио DFM и телеканал RU. TV. Перед зрителями выступили артисты Сулима и Zapolya, а также Леонид Руденко с зажигательным диджейским сетом. Под треки артистов на лед вышел профессиональный ледовый коллектив Icegirls Team.

«Я первый раз в жизни на хоккейном мачте. Обычно хожу на футбол. Эмоции такие приятные, я не ожидал! Прекрасная атмосфера», — поделился настроением певец Сулима.

«Здесь царит невероятная атмосфера, почти нет свободных мест на трибунах. Все активные, спортивные и радостные. Я и сама обожаю хоккей, мой ребенок занимается этим видом спорта, — подчеркнула директор по развитию «Русской Медиагруппы» Екатерина Касперович. — Важно, что «Русская Медиагруппа» занимает одну из лидирующих позиций с точки зрения поддержки развития российского спорта».