Москва, 14 июня, 2024, 11:24 — ИА Регнум. В Москве в районе МИД России и здания правительства утром 14 июня временно перекрыли движение. На дорогах образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки».

РИА Новости/Наталья Селиверстова

В районе здания МИД машины не двигаются: движение перекрыли на значительном участке Смоленской улицы, также нет движения по Плющихе.

В районе здания правительства перекрыли движение на Конюшковской улице и улице Николаева, практически нет движения по Краснопресненской набережной.

Также перекрыто движение на значительном участке Кутузовского проспекта. Перекрыта часть Новинского бульвара — севернее Нового Арбата.

Как сообщало ИА Регнум, дептранс Москвы предупреждал о перекрытии движения на ряде улиц в Москве 11 июня в связи с проводимым в честь Дня России концертом.

Накануне, 13 июня, в Москве движение по ряду улиц временно перекрывали из-за сильных ливней. Нельзя было проехать по участку проспекта Мира и по Малахитовой улице.

Дептранс Москвы 14 июня порекомендовал в связи с коротким рабочим днем начать вечерний разъезд в районе четырёх часов вечера или отложить поездку на более позднее время.