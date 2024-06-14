Москва, 14 июня, 2024, 11:13 — ИА Регнум. Раненного в ДНР журналиста НТВ Алексея Ивлиева эвакуировали в Москву, сообщили 14 июня оперативные службы.

НТВ Алексей Ивлиев

«Алексея Ивлиева эвакуировали в Москву», — рассказал собеседник ТАСС.

Ранее сообщалось, что военкор НТВ Ивлиев лишился руки. Врачи 13 июня провели ему операцию. Отмечалось, что угрозы жизни нет.

Двое сотрудников НТВ и один офицер сопровождения 13 июня получили ранения в посёлке Гольмовский. Пострадавших доставили в больницу. Съёмочная группа снимала репортаж об обстрелах мирных жителей со стороны ВСУ. Оператор НТВ Валерий Кожин, пострадавший при обстреле, скончался в больнице.

Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, журналисты получили минно-взрывные травмы.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала целенаправленной атаку на российских журналистов под Горловкой. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратилась в ООН, ОБСЕ и Управление верховного комиссара ООН по правам человека в связи с атакой на российских журналистов. Омбудсмен принесла соболезнования родным погибшего оператора и пожелала скорейшего выздоровления раненому военкору.