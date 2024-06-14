Москва, 14 июня, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Работу президента Владимира Путина положительно оцени 82% граждан России, сообщил 14 июня Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) по итогам соцопроса.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам

По мнению 82% россиян, Путин на посту президента работает скорее хорошо, обратного мнения придерживаются восемь процентов опрошенных.

Скорее доверяют главе государства 81% граждан, 11% заявили, что скорее не доверяют.

Работу правительства положительно оценили 53%, при этом 24% выразили мнение, что оно работает скорее плохо. Работу Михаила Мишустина на посту главы правительства оценили как скорее хорошую 53% граждан, 11% дали противоположную оценку.

Еженедельное социологическое исследование ФОМ проводил 7–9 июня, опросив полторы тысячи человек из 104 городских и сельских населённых пунктов в 53 регионах. Опрос провели методом интервью по месту жительства респондента. Погрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА Регнум, об одобрении работы Путина на посту президента 82% российских граждан высказались в ходе опроса, проведённого ФОМ 17–19 мая. О своём доверии президенту также высказался 81% россиян.

Согласно опросу, результаты которого ФОМ опубликовал 11 июня, 86% граждан России назвали себя патриотами, не считают себя таковыми девять процентов россиян. Авторы исследования обратили внимание на то, что рост в России числа людей, считающих себя патриотами, неуклонно продолжается с июля 2019 года.