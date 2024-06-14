Нью-Йорк, США, 14 июня, 2024, 11:25 — ИА Регнум. Западные страны всеми возможными способами пытаются затащить государства Глобального Юга на «мирный саммит» по Украине в Швейцарии. Об этом 14 июня заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Russiaun.ru Василий Небензя

По словам постпреда, которые привела Lenta.ru, якобы мирное мероприятие по Украине в Швейцарии является очередной попыткой очковтирательства.

«Запад всеми доступными средствами старается затащить страны Глобального Юга на антироссийскую «сходку», — сказал он.

Небензя уточнил, что на мероприятии предложат участникам якобы конструктивную повестку дня, которая фактически является предъявлением ультиматума России в виде «мирного плана» главы киевского режима Владимира Зеленского.

Как 14 июня сообщало ИА Регнум, Небензя заявил, что без участия России урегулировать украинский конфликт не получится. Дипломат таким образом прокомментировал предстоящий саммит по Украине в Швейцарии.

Генсек ООН Антониу Гутерриш 12 июня сообщил, что принял решение не ехать на «мирный саммит» по Украине в Швейцарии из-за того, что у него другие планы на эти дни. Гутерриш также отметил, что его отсутствие на мероприятии не будет, как он считает, иметь политического значения.

Министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно указывал на то, что саммит по Украине в Швейцарии призван продвинуть «формулу мира» Зеленского, требующую от Москвы капитуляции. Глава МИД отмечал, что для России это неприемлемо.

Президент Владимир Путин в марте назвал предстоящую конференцию по Украине в Швейцарии паноптикумом. Глава государства отметил, что организаторы мероприятия понимают, что вопрос о конфликте на Украине не решить без России, однако при этом не приглашают туда её представителей.