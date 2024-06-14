Норильск, Красноярский край, 14 июня, 2024, 10:17 — ИА Регнум. Девять уголовных дел возбудили в отношении заместителя начальника отдела камеральных проверок межрайонной инспекции ФНС России в Норильске и четверых уроженцев Азербайджана, сообщили в ГСУ СК по региону.

Sledcom.ru Материалы уголовного дела

Следствие установило, что в период с декабря 2022 года по май 2023 года трое владельцев торговых точек по продаже продуктов питания в Норильске попросили знакомого выступить посредником для решения вопроса в налоговом органе. Он, будучи знаком с замещающей должность заместителя начальника отдела камеральных проверок межрайонной инспекции ФНС России, согласился помочь.

«За содействие в существенном занижении налоговой суммы, подлежащей уплате в бюджет, сотрудник налогового органа получила незаконное денежное вознаграждение по 150 тысяч рублей с каждого из трёх предпринимателей. Все фигуранты уголовного дела задержаны, им избраны меры пресечения: заместителю начальника отдела камеральных проверок и посреднику — в виде домашнего ареста, троим предпринимателям — в виде заключения под стражу», — заявили в ведомстве.

Следователи с оперативниками провели обыски по местам жительства фигурантов, в принадлежащих им магазинах, а также в межрайонной инспекции ФНС в Норильске. Правоохранители устанавливают иные эпизоды преступной деятельности должностного лица.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июня стало известно о задержании в Москве сотрудника Научно-исследовательского института (НИИ) ФСИН, подозреваемого в совершении преступления. Уточняется, что задержание производилось совместно с Федеральной службой безопасности (ФСБ). В отношении подозреваемого Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Москве возбудили уголовное дело, детали которого не раскрыли.

7 июня Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и постановил арестовать экс-заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова, обвиняемого в получении взятки. Отмечается, что против Власова возбудили дело по части шестой статьи 290 УК, предусматривающей получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он на посту замглавы губернатора получил вознаграждение за согласие не принимать меры в связи выявлением противоправной деятельности подчинённого.

23 мая сообщалось, что замглаву УФСИН по Московской области Владимира Талаева обвинили в получении взятки за оказание покровительства деятельности организации и иным аффилированным ей предприятиям. По данным следствия, летом 2023 года обвиняемый получил взятку в размере более 800 тыс. рублей от представителя компании, занимающейся поставками молочной продукции в учреждения ФСИН по Московской области.