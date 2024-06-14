Москва, 14 июня, 2024, 10:07 — ИА Регнум. Министр обороны Андрей Белоусов провёл совещание с помощником президента Алексеем Дюминым по поводу поставок беспилотников в Вооружённые силы. Об этом 14 июня сообщили в Министерстве обороны России.

Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС Министр обороны России Андрей Белоусов

Селекторное совещание помощника президента с главой Минобороны прошло в Национальном центре управления обороной и было посвящено вопросам взаимодействия с регионами в части поставок беспилотников и обучения их применению.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мая президент Владимир Путин заявил, что российская армия должна получать ещё больше современного оружия и техники, включая БПЛА и средства радиоэлектронной борьбы. Глава государства подчеркнул, что большая часть предприятий вовремя и с высоким качеством выполняет задания гособоронзаказа.

Президент в середине мая на совещании по развитию оборонно-промышленного комплекса отметил, что принимающие участие в спецоперации военные должны быть обеспечены всем необходимым. Путин уточнил, что для развития оборонных отраслей производства сделали уже немало, однако необходимо сделать ещё больше.

Вечером 11 июня Путин провёл совещание с участием Белоусова, начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующих округами. Отмечалось, что в ходе него военные доложили главе государства о ходе СВО и планах дальнейших военных действий.