Вашингтон, 14 июня, 2024, 10:02 — ИА Регнум. Самолёт Boeing 737 Max 8 столкнулся с эффектом «голландского шага», экипаж смог вернуть управление над ним, а осмотр воздушного судна выявил повреждение, следует из отчёта Федерального управления гражданской авиации США.

(сс) Nathan Coats Boeing 737 MAX 8

«Самолёт испытал «голландский шаг», восстановил управление, а послеполётный осмотр выявил повреждение резервного блока управления питанием», — сообщило управление.

Инцидент произошёл 25 мая через час после вылета из Феникса на высоте 9,7 км. Несмотря на неисправность, рейс приземлился в Окленде. Никто из 175 пассажиров и шести членов экипажа не пострадал.

«Голландский шаг» — это сложное колебание самолёта по курсу и по крену. Оно может привести к авиакатастрофе.

Как сообщало ИА Регнум, Федеральное управление гражданской авиации США в январе приостановило эксплуатацию 171 самолёта Boeing 737 MAX 9. Управление потребовало их проверить прежде, чем вновь допустить к эксплуатации.

В 2024 году сообщалось о целой серии происшествий с самолётами Boeing. Так, в США самолёт Boeing 737 потерял часть обшивки в полёте, но приземлился в аэропорту в штате Орегон без происшествий. В том же месяце другой самолёт при взлёте в аэропорту Сан-Франциско потерял шину. У ещё одного лайнера Boeing вырвало кусок фюзеляжа вместе с дверью аварийного выхода.

Глава Boeing Дэйв Кэлхун в январе признал наличие проблем у модели самолётов 737 MAX.