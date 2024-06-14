Вашингтон, 14 июня, 2024, 09:29 — ИА Регнум. Урегулирование украинского конфликта невозможно без участия российской стороны. Об этом 14 июня заявил постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.

Russiaun.ru Василий Небензя

«Ни для кого не секрет, что мирные переговоры без России — это путь в никуда. Без нашего участия урегулировать конфликт не получится», — процитировало его слова RT.

Небензя также назвал предстоящий «мирный саммит» по Украине в Швейцарии «попыткой очковтирательства».

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня британский аналитик Александр Меркурис назвал главной причиной отказа стран от участия в конференции по Украине в Швейцарии разочарование в позиции главы киевского режима Владимира Зеленского и недоверие к нему. Эксперт также назвал предстоящий саммит «глупой идеей», изначально обречённой на провал.

Ранее в этот же день генсек ООН Антониу Гутерриш рассказал, что принял решение не ехать на «мирную конференцию» по Украине в Швейцарии. По его словам, на эти дни у него имеются другие планы.

Украинская служба радиостанции «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом, внесено в реестр нежелательных организаций) 11 июня со ссылкой на европейских дипломатов сообщила, что число государств — участников «мирного саммита» по Украине в Швейцарии уменьшилось с 93 до 78. При этом не уточнялось, какие государства решили не ехать на мероприятие.

Президент России Владимир Путин в марте назвал предстоящую конференцию по Украине в Швейцарии паноптикумом. Российский лидер указал на то, что организаторы саммита заявляют, что без Москвы этот вопрос решить не удастся, и в то же время не приглашают туда её представителей.

Глава МИД Сергей Лавров неоднократно указывал на то, что саммит по Украине в Швейцарии призван продвинуть «формулу мира» лидера киевского режима, которая требует от российской стороны капитуляции. Министр подчёркивал, что для Москвы это неприемлемо.