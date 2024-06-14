Москва, 14 июня, 2024, 09:14 — ИА Регнум. Появившиеся в СМИ сообщения о пожаре на территории ОКБ Сухого не соответствуют действительности, сообщила пресс-служба Объединённой авиастроительной корпорации.

Sergey Kustov Сухой Суперджет

«Никакого возгорания на территории ОКБ Сухого не было. Возгорание возникло на прилегающей территории бывшего завода «Знамя труда», — сообщили в ОАК.

На предприятии также сообщили, что производство на территории, где произошло возгорание, не идёт, производственную деятельность давно перенесли на другие площадки.

«ОКБ Сухого было, есть и будет настоящим, а не «бывшим», как, к сожалению, заявили некоторые авторы ночных публикаций. Работа идёт в штатном режиме, создаётся новая техника, нужная стране», — сообщили в пресс-службе предприятия.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве ночью произошёл пожар в неэксплуатируемом здании в районе станции метро «Динамо». Площадь пожара составила 400 кв. метров.