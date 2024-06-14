Вашингтон, 14 июня, 2024, 09:12 — ИА Регнум. Ослабленные лидеры западных государств, которые истощены внутренними проблемами своих стран, собрались на саммите «Группы семи» (G7) в Италии для обсуждения неуправляемого мира. Об этом 13 июня написала американская газета The New York Times.

[No 10 Downing Street Джо Байден на саммите G7

«Ослабленные лидеры Запада собрались в Италии, чтобы обсудить неуправляемый мир», — гласит заголовок материала.

Уточняется, что почти все прибывшие на саммит «Большой семёрки» западные лидеры сталкиваются с трудностями, в том числе из-за недавних выборов в Европейский парламент, на которых во Франции и Германии одержали победу кандидаты от ультраправых партий.

По словам авторов публикации, при этом политическая ситуация вне Евросоюза также не является спокойной. Так, премьер-министр Великобритании Риши Сунак может лишиться занимаемого поста после предстоящих выборов, а рейтинг главы правительства Канады Джастина Трюдо обновляет антирекорды.

При этом, как пишет издание, подобные проблемы преследуют и других политиков Запада, которые совсем недавно считались лидерами мнений, а на этом фоне всё более слышны слова популистов, например выступающих против антироссийских санкций. По мнению авторов, это может обернуться расколом в западном обществе.

Как сообщало ИА Регнум, в январе министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что 2023 год показал непринятие геополитических «манер» Запада в мире. Глава МИД подчеркнул, что в мире появляются новые центры влияния, которые опережают Запад по развитию.

Президент России Владимир Путин 17 мая заявил, что на данный момент ни у кого нет сомнений в том, что мир становится многополярным. Российский лидер указал на необходимость укрепления многополярного мира.

Президент Боливии Луис Арсе 7 июня заявил, что экономики стран БРИКС смогли нарушить гегемонию США. Он считает, что общемировой порядок переходит к справедливому состоянию, которое основано на многополярности.