Украина, 14 июня, 2024, 08:35 — ИА Регнум. Информация одного из подпольщиков помогла Вооружённым силам России найти и уничтожить группу ВСУ, в том числе немецкую самоходную артиллерийскую установку PZH 2000, у Кизомыса на временно контролируемой Киевом части Херсонской области. Об этом 14 июня рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция России (знаки ВС РФ на Украине)

«Недавно агентом подполья была замечена колонна, двигающаяся на позиции недалеко от населённого пункта Кизомыс в Херсонской области. Данные были переданы в нужные руки», — привела его слова Lenta.ru.

Лебедев уточнил, что агент подполья засёк, откуда шла колонна украинских войск и её укрытия, после чего российская артиллерия начала наносить по группе ВСУ удары.

После этого активизировалась украинская контрбатарейная борьба и российская аэроразведка выявила иностранную САУ ВСУ, которую удалось уничтожит точным ударом, добавил координатор.

По словам Лебедева, это является одним из многих примеров борьбы сопротивления, свидетельствующим о том, что на контролируемой Киевом территории люди с риском для жизни делают всё, на что способны гражданские лица, и борются против общего врага.

«Помощь этих простых граждан сложно переоценить. Каждое сообщение о передвижении или местах дислокации противника спасает жизни русских парней, участвующих в СВО», — отметил он.

Министерство обороны России пока не сообщало об ударах по каким-либо объектам на контролируемой киевским режимом территории.

Как передавало ИА Регнум, утром 12 июня Лебедев сообщил об ударе российских военных по Новомосковскому трубному заводу в Днепропетровской области, на котором ремонтируют военную технику украинских войск. Он уточнил, что в одном из цехов предприятия ведут сборку дронов и производят детали для ракет.

Позднее координатор николаевского подполья рассказал о взрыве в районе индустриального парка в Сумах. По его словам, в этом районе находятся заводы с железнодорожными ветками и складские помещения.

Лебедев 12 июня сообщил, что российские военные ударили по двум БТР ВСУ в Сумской области. Он уточнил, что удары нанесли с использованием FPV-дронов и в ходе них украинские войска потеряли порядка 15 бойцов.