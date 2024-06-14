Манила, 14 июня, 2024, 07:58 — ИА Регнум. Экипаж из филиппинских граждан находился на борту торгового судна Tutor, атакованного в Красном море йеменскими хуситами из движения мятежников «Ансар Аллах». Об этом 14 июня сообщила пресс-служба МИД Филиппин, уточняет Филиппинское информационное агентство.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что судно Tutor, принадлежащее Греции, шло под флагом Либерии, а его экипаж состоял из филиппинских моряков. Точное число граждан Филиппин, находившихся на борту сухогруза, не называется.

«Правительство Филиппин примет все необходимые меры для обеспечения безопасности филиппинского экипажа на борту и правосудия. Мы призываем все государства — члены ООН защищать права моряков», — заявили в МИД Филиппин.

Ранее ИА Регнум сообщало, что йеменские хуситы атаковали в Красном море греческое коммерческое судно Tutor, шедшее под флагом Либерии, с использованием безэкипажного катера, нескольких беспилотных летательных аппаратов и баллистических ракет. Как указал военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа, атакованное судно получило серьёзные повреждения и может затонуть.

Также сообщалось, что 13 июня йеменские хуситы атаковали в Аденском заливе двумя противокорабельными крылатыми ракетами сухогруз «Вербена» (Verbena), принадлежащий Украине и следовавший под флагом Палау. Экипаж сухогруза сообщил о повреждениях в результате атаки хуситов и возгорании на судне. Кроме того, получил тяжёлые ранения один гражданский моряк.