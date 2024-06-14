Новый, 842-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован массированной атакой российских территорий беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Больше всего досталось Ростовской области, где в ночь на 14 июня дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 70 вражеских дронов. Также в Минобороны сообщили о двух БПЛА, сбитых над территорией Белгородской области, и стольких же — над территорией Волгоградской. По шесть БПЛА уничтожены над территорией Воронежской и Курской областей, а также один БПЛА перехвачен над территорией Республики Крым.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

По уточнённым данным, в Лискинском районе Воронежской области около 3:00 обломками сбитых вражеских беспилотников незначительно повреждён неиспользуемый резервуар нефтебазы, информировал в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. Он пояснил, что обошлось без пострадавших, возгорания и иных разрушений объектов инфраструктуры.

Также ВСУ пытались атаковать Морозовский район Ростовской области. О нарушении электроснабжения нескольких населённых пунктов сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Принимаются меры по переключению потребителей на энергоснабжение по резервной схеме», — подчеркнул глава региона.

Тем временем непосредственно в зоне СВО при помощи ударных FPV-дронов десантники уничтожили командный пункт и технику ВСУ на правом берегу Днепра.

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В результате уничтожена бронемашина и выведено из строя более десяти военнослужащих ВСУ, сообщает Минобороны, опубликовав соответствующие видеокадры.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.