Прокопьевск, Кемеровская область, 14 июня, 2024, 06:49 — ИА Регнум. Школьный автобус, в котором находились дети, попал в дорожно-транспортное происшествие в Кузбассе, сообщили 14 июня в прокуратуре Кемеровской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Четырнадцатого июня текущего года около 08:00 (04:00 мск) на 132-м километре автодороги Кемерово — Новокузнецк произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса, перевозившего детей», — уточнило ведомство в своём Telegram-канале.

Информация о пострадавших уточняется. На место случившегося направился исполняющий обязанности прокурора Прокопьевского района Павел Соколов.

По факту ДТП начали проверку. Ведомство изучит, соблюдались ли нормы законодательства о безопасности дорожного движения и перевозке пассажиров, а также защите прав несовершеннолетних.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июня на федеральной автодороге «Вятка» на подъезде к Кирову столкнулись автомобиль ВАЗ-2115 и автобус «Вектор Некст». В результате происшествия погиб один человек и ещё четверо пострадали.

12 июня на трассе Березники — Пермь пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся. В ДТП пострадали 12 человек. Из них четверых госпитализировали. Всего в автобусе находился 41 человек.