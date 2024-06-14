Рим, 14 июня, 2024, 06:29 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин якобы дал слово главе киевского режима Владимиру Зеленскому о том, что Китай не станет продавать оружие России. Об этом украинский политик заявил на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом, сообщило киевское издание Liga.net.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Так он прокомментировал вопрос, получает ли РФ вооружения от китайской стороны для использования их в зоне спецоперации. По словам главы киевского режима, они говорили с китайским председателем на эту тему по телефону.

Глава киевского режима также подчеркнул, что Си Цзиньпин не будет поставлять оружие России, если дорожит своей репутацией.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года канцлер Германии Олаф Шольц отмечал, что китайское руководство пообещало не поставлять вооружение российской стороне. Тогда он также добавил, что Запад следит за этой ситуацией.

20 мая 2024 года заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан заявил, что Китай не передавал оружие ни одной из сторон украинского конфликта. Дипломат указал, что Пекин не содействует продлению боевых действий в отличие от США, которые оказывают военную помощь Киеву.

22 мая помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что у Вашингтона нет информации о якобы имеющихся планах Китая передать России оружие для использования в зоне спецоперации.