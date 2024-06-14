Вашингтон, 14 июня, 2024, 05:09 — ИА Регнум. Экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп в интервью YouTube-каналу Impaulsive заявил, что ладил с президентом России Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

«Я думаю, они очень хорошие. Хотя я и был довольно жёстким», — указал Трамп, отвечая на вопрос о состоянии его отношений с российским лидером.

По словам экс-главы Белого дома, ему гораздо проще удаётся наладить отношения с сильными политиками, чем со слабыми.

В то же время Трамп отметил, что все мировые лидеры, в том числе Владимир Путин, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и глава КНДР Ким Чен Ын, имеют разный характер, но тем не менее у него сложились с ними хорошие отношения.

Также экс-президент США в ходе интервью в очередной раз напомнил, что считает действующего президента Джо Байдена худшим президентом в истории, при котором страна стремительно теряет позиции, а её экономика переживает рецессию.

Как передавало ИА Регнум, в мае Трамп выразил мнение, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на сегодняшний день играют лидирующую роль в мировой политике.

По данным The Washington Post, экс-президент США в случае победы на предстоящих выборах намерен добиться прекращения конфликта на Украине, заставив Киев пойти на территориальные уступки. Также сообщалось, что Трамп разработал подробный мирный план по решению конфликта на Украине, но не собирается раскрывать детали до предстоящей предвыборной кампании, чтобы привлечь на свою сторону избирателей, выступающих за мирное урегулирование.