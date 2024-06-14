Москва, 14 июня, 2024, 04:29 — ИА Регнум. Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение в неэксплуатируемом здании в районе станции метро «Динамо» на севере Москвы. Об этом в ночь на 14 июня сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

«В Москве пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Как передавало ИА Регнум, о пожаре стало известно в четверг вечером, 13 июня. Пожар произошёл по адресу: проезд 1-й Боткинский, дом 7. Изначально площадь пожара составляла 400 квадратных метров, к 00:30 она достигла 800 квадратных метров. В МЧС России отметили, что действия, направленные на ликвидацию возгорания, осложняются из-за конструктивных особенностей здания.

К тушению пожара привлекли более 70 сотрудников МЧС и 25 единиц служебной техники. О пострадавших не сообщалось.

12 июня в МЧС России сообщили, что огнеборцы потушили пожар в административном здании на Сретенском бульваре в Москве, который вспыхнул утром того же дня. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. В ликвидации возгорания участвовали 66 огнеборцев и 23 единицы техники. В результате инцидента никто не пострадал.