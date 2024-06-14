Баку, 14 июня, 2024, 03:50 — ИА Регнум. Белоруссия якобы поставляла Азербайджану передовое вооружение в период с 2018 по 2022 год, когда напряжённость в отношениях между Баку и Ереваном находилась в наивысшей точке. Об этом со ссылкой на источники сообщило американское издание Politico.

ИА Регнум Пашинян, Лукашенко, ОДКБ

«Решение Белоруссии о поставках современной военной техники Азербайджану в период с 2018 по 2022 год было расценено Арменией как предательство», — утверждается в материале.

Уточняется, что речь идёт о белорусских артиллерийских системах, средствах радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратах. Кроме того, Белоруссия якобы предоставляла услуги по модернизации устаревшей артиллерийской техники.

Согласно материалу, журналисты Politico получили соответствующую информацию от военного аналитика армянского Регионального центра демократии и безопасности, подтвердившего, что белорусская техника якобы использовалась в конфликтах между Азербайджаном и Арменией.

По мнению издания, именно утечка этих документов стала одной из причин кризиса в отношениях между Белоруссией и Арменией.

Как передавало ИА Регнум, в мае премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждал, что знает о двух странах ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), которые якобы оказывали Азербайджану поддержку во время боевых действий в Нагорном Карабахе. Также стало известно, что министерство иностранных дел Армении отозвало посла в Белоруссии Размика Хумаряна в Ереван для консультаций.

12 июня Пашинян заявил, что страна выйдет из ОДКБ, когда посчитает это необходимым. Позднее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян уточнил, что Пашинян не говорил конкретно, что республика выйдет из ОДКБ, а утверждал, что сама решит, когда это сделать.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Пашиняна, сообщил, что российская сторона намерена прояснить позицию Армении по ОДКБ, продолжая при этом придерживаться партнёрских и союзнических отношений с Ереваном. До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала критику Армении в адрес ОДКБ безосновательной. Дипломат подчеркнула, что руководство секретариата ОДКБ публично подтвердило сохранение всех обязательств в отношении Армении в полном соответствии с уставными целями и принципами организации.