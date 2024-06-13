* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов; физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 14 июня, 2024, 02:17 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов; физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) поступило во Второй западный окружной военный суд. Соответствующая информация появилась в электронной картотеке на официальном сайте суда.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

Уточняется, что предварительные слушания в рамках рассмотрения уголовного дела назначены на 18 июня.

Дмитрий Гордон заочно обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), публичном распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах России (ч. 2, ч. 3 ст. 207.3 УК РФ), публичных призывах к развязыванию агрессивной войны (ч. 2 ст. 354 УК РФ) и действиях, направленных на возбуждение ненависти или вражды (ч. 2 ст. 282 УК РФ).

Как передавало ИА Регнум, 2 июня Следственный комитет Российской Федерации завершил расследование дела в отношении Гордона и направил соответствующие материалы в суд. Уголовное дело возбудили в марте 2022 года. В СК России обратили внимание, что украинский журналист, в частности, в прямом эфире телевидения призывал к вооружённому нападению на РФ и к войне с применением ядерного оружия и публично призывал к уничтожению россиян по признакам национальности.

В январе 2024 года Министерство внутренних дел России вновь объявило Гордона в розыск. В ведомстве пояснили, что переобъявление в розыск осуществляется в случае возбуждения нового уголовного дела.