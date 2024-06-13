Москва, 14 июня, 2024, 01:52 — ИА Регнум. Площадь пожара в районе станции метро «Динамо» на севере Москвы выросла до 800 квадратных метров. Об этом в ночь на 14 июня сообщили в пресс-службе МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

«По уточённой информации, площадь пожара в Москве увеличилась до 800 квадратных метров. Произошло обрушение кровли», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В МЧС России уточнили, что к тушению пожара привлекли более 70 специалистов и 25 единиц техники.

О возгорании в неэксплуатируемом здании в районе станции метро «Динамо» стало известно в четверг вечером, 13 июня. Пожар произошёл по адресу: проезд 1-й Боткинский, дом 7.

О пострадавших не сообщалось. Изначально площадь возгорания составляла 400 квадратных метров.

К 23:30 мск в МЧС России сообщили, что пожар локализовали. При этом в ведомстве отметили, что действия, направленные на ликвидацию возгорания, осложняются из-за конструктивных особенностей здания.

Как передавало ИА Регнум, 12 июня в МЧС России сообщили, что огнеборцы потушили вспыхнувший утром пожар в административном здании на Сретенском бульваре в Москве. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал. В ликвидации возгорания участвовали 66 огнеборцев и 23 единицы техники.