Москва, 14 июня, 2024, 00:39 — ИА Регнум. Возгорание произошло в неэксплуатируемом здании в районе станции метро «Динамо» в Москве. Об этом 13 июня сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Пожар произошёл по адресу: проезд 1-й Боткинский, дом 7. По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений установлено, что здание, в котором возникло возгорание, не эксплуатируется. Площадь пожара составляет 400 кв. метров.

К борьбе с огнём привлечены более 50 человек и 17 единиц техники. На настоящий момент пожар удалось локализовать. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в центре Москвы потушили пожар в административном здании на Сретенском бульваре. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Люди в результате не пострадали.

В автосалоне на севере Москвы 10 июня вспыхнул крупный пожар, площадь возгорания составила 200 квадратных метров. В МЧС о пострадавших не сообщали.