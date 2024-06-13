Шебекино, Белгородская область, 14 июня, 2024, 00:24 — ИА Регнум. На окраине Шебекино в Белгородской области в ночь на 14 июня произошёл взрыв, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

«На окраине города Шебекино произошёл взрыв. Причины происшествия устанавливаются», — написал губернатор Белгородской области в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что, по предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал, повреждения получили десять частных домовладений и один автомобиль.

Территорию, где прогремел взрыв, оцепили. На месте работают оперативные службы, добавил Гладков.

Как передавало ИА Регнум, до этого губернатор региона сообщил, что украинские войска дважды атаковали Маломихайловку в Шебекинском городском округе Белгородской области при помощи дронов-камикадзе. В результате детонации одного из БПЛА пострадали четыре человека, двух пострадавших доставили в городскую больницу №2 города Белгорода. Повреждения получили один автомобиль и забор частного домовладения, одно транспортное средство полностью сгорело.

12 июня Вячеслав Гладков предупредил жителей Белгородской области о том, что ВСУ начали разбрасывать на приграничных территориях региона противопехотные мины с сейсмодатчиками. По его словам, с подобной опасностью ранее не встречались. Гладков призвал жителей Белгородской области не приближаться к любым объектам, похожим на военные снаряды, и в случае их обнаружения обращаться в экстренные службы.