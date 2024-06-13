Махачкала, 14 июня, 2024, 00:07 — ИА Регнум. На территории возведения жилкомплекса в Махачкале из-за сильного ветра рухнул строительный кран. Об этом в четверг, 13 июня, сообщили в пресс-службе министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан.

«В результате сильный порывов ветра произошло обрушение строительного крана на территории стройплощадки, где возводится жилой комплекс в микрорайоне «Новая Пальмира» города Махачкала», — говорится в сообщении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3895404" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Сильный ветер повалил строительный кран

Уточняется, что в результате ЧП никто не пострадал, ситуация находится на контроле у Госстройнадзора.

Как передавало ИА Регнум, 10 июня в Ботлихском районе Дагестана после ливня образовался селевой поток, унёсший шестилетнюю девочку. Тело погибшей нашли в шести километрах от села Кижани. В региональном управлении МЧС России предупредили, что сильные ливни, в том числе с грозами, градом и ветром со скоростью до 15-20 м/с продолжатся до 13 июня.