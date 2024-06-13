Москва, 13 июня, 2024, 23:13 — ИА Регнум. Поддержку Фонда президентских грантов получат 1 357 некоммерческих организаций (НКО), проекты которых признаны социально перспективными, им выделено 3,389 млрд рублей. Об этом 13 июня сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко по итогам заседания координационного комитета по проведению второго конкурса 2024 года на предоставление грантов на развитие гражданского общества.

Фонд президентских грантов

По решению Координационного комитета гранты президента РФ на общую сумму 3 389 млн рублей выделены 1 357 НКО, проекты которых получили наивысшие баллы по результатам независимой экспертизы. Всего на гранты претендовали 10 539 инициатив. Победители пообещали задействовать дополнительные ресурсы на общую сумму 3,3 млрд рублей.

Гранты президента России предназначены для поддержки НКО, выдвинувших перспективные и социально значимые проекты, направленные на улучшение различных сфер жизни страны.

Впервые президентские гранты получили 414 НКО, что составляет 31% от общего количества выигравших. Из новых регионов было поддержано 90 инициатив. Отмечается, что в Год Семьи многие инициативы были связаны с поддержкой материнства, отцовства и детства. 275 инициатив выдвинуто именно по этой теме, данное направление стало лидером по числу победивших проектов.

Кроме того, финансирование получают 64 проекта, приуроченных к юбилею Великой Победы, который будет отмечаться в следующем году. Общая сумма их поддержки составила 189 млн рублей.

По итогам двух конкурсов 2024 года фонд поддержал 2 916 инициатив, общая сумма составила 7 755 млн рублей. С 1 июля начнётся финансирование поддержанных инициатив.

Ранее ИА Регнум сообщало, что за время работы Фонда президентских грантов — с апреля 2017 года — на его конкурсы было представлено 165 003 проекта. 29 253 из них уже получили поддержку на общую сумму 63 млрд рублей. 7,5 млрд рублей выделены фондом в 2021–2024 годах на конкурсное финансирование некоммерческих организаций на региональном уровне.

12 января первый замруководителя администрации президента России Кириенко назвал победителей первого конкурса Фонда президентских грантов в 2024 году. На этот раз на гранты претендовали 10 827 инициатив. По решению координационного комитета гранты на общую сумму 4365 млн рублей выделили 1559 некоммерческим организациям с наиболее высоко оценёнными проектами по результатам независимой экспертизы.