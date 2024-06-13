Москва, 13 июня, 2024, 21:03 — ИА Регнум. Заподозренный в помощи ВСУ бард Сергей Никитин провёл в Москве детский фестиваль авторской песни «Слушай и скажи». Мероприятие состоялось 9 июня в киноклубе «Эльдар», сообщил корреспондент ИА Регнум.

Сергей Фадеичев / ТАСС

Никитин был председателем жюри конкурса. Он вместе с другим бардом Олегом Митяевым объявлял со сцены победителей, вручал им именные награды и дипломы, а также повязывал галстуки. При этом киноклуб «Эльдар», в котором Митяев занимает пост художественного руководителя, является бюджетным учреждением культуры.

Организатор фестиваля Елена Решетняк на вопрос, почему собирающий деньги для Украины человек вручает награды российским детям, ответила, что не приглашала Никитина на гала-концерт.

Ранее, 11 июня Никитин выступил с концертом, в доме-музее Булата Окуджавы в Переделкине, где спел песню на стихи фигурантки уголовного дела о пропаганде терроризма Евгении Беркович (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

Кроме того, Никитин приехал в Москву на свой сольный концерт в Центре авторской песни. В мае стало известно, что выступление отменено, но теперь, как сообщили ИА Регнум в Центре авторской песни, мероприятие состоится и все билеты раскуплены.

Как сообщало ИА Регнум, Татьяна и Сергей Никитины покинули Россию после начала спецоперации. В соцсетях они попытались заверить поклонников, что отправились в США к сыну. Однако они оказались в числе спонсоров Украины, начав участвовать в мероприятиях, где не скрывают, что вырученные средства отправятся антироссийским силам.

Также оказалось, что, проживая в США, Никитины записывают ролики для антироссийской организации «Настоящая Россия» (внесена в перечень иностранных агентов), созданной писателем Борисом Акуниным (внесён в список иноагентов, включён в реестр лиц, причастных к терроризму и экстремизму).

В апреле музыканты на своём сайте опубликовали обращение, в котором заверили, что якобы никогда не спонсировали ВСУ и не намерены этого делать. А чтобы доказать это, артисты якобы решили отказаться от участия в фестивале «Возраст счастья».

При этом в беседе с ИА Регнум барды отказались комментировать своё отношение к спонсированию ВСУ и поделиться позицией об СВО. Сергей Никитин заявил о нежелании общаться на эти темы с журналистами.

Российская поэтесса Юнна Мориц в комментарии ИА Регнум 22 апреля заявила, что намерена через суд запретить Никитиным исполнять написанные на её стихи песни — из-за проукраинской позиции бардов.