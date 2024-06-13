Москва, 13 июня, 2024, 20:57 — ИА Регнум. Экспертный Институт Социальных Исследований (ЭИСИ) провёл 13 июня круглый стол «Патриотизм как национальная идея России», участники которого обсудили природу и формы проявления патриотизма в российском обществе. Об этом ИА Регнум сообщили в ЭИСИ.

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Тема патриотизма и идеологии часто звучит и в СМИ, и в общении людей, поднимается в дискуссиях, отметил первый зампредседателя комиссии Общественной Палаты по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

«Люди «ломают копья» в поисках подходящей нам идеи. Мнения полярны: от того, что никакая идеология нам не нужна, до того, что без идеологии нам конец», — отметил эксперт.

Он указал на слова президента России Владимира Путина, назвавшего единственно возможной идеологией в демократическом обществе патриотизм.

«В самом широком и хорошем смысле слова. Это должно быть деполитизировано и направлено на укрепление внутренних основ российского государства», — добавил Асафов.

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров поделился результатами исследования, согласно которому, уровень патриотизма в российском обществе вырос с 80% в 2016 году до 94% в настоящее время.

«В России первое место с отрывом занимает самоидентификация себя как гражданина своей страны. Все остальное меркнет. Эмоции, которые респонденты испытывают, думая о России. Гордость за Россию — это лидирующая эмоция (52%), распространенная в обществе. 65%, то есть 2/3 опрошенных, говорят, что стали больше гордиться Россией», — отметил он.

Фёдоров указал на то, что 69% россиян заявили, что хотя бы в одной из форм поддерживали участников СВО и жителей новых регионов. С осени 2022 года эта цифра выросла с 51%. Кроме того, 82% выразили готовность помочь.

Роль патриотизма как основы российского общества отметил директор Института Царьграда, директор Высшей политической школы имени Ивана Ильина при РГГУ Александр Дугин. Он вспомнил слова Путина, говорившего, что патриотизм — идеология, объединяющая страну.

«Думать о себе в условиях СВО с точки зрения русской этики — это грех, моральное преступление. У нас огромный выбор направлений внутри патриотизма, правее, левее, но будущее России вне патриотизма это крах. Только патриотизм как основа, а внутри патриотизма уже выбор», — заявил Дугин.

Он также предсказал переход патриотизма от эмоциональной формы к системной и научной.

«Указ №809, о традиционных ценностях — это то, за что мы сражаемся. Традиционные ценности стали очень конкретными. Понятие патриотизма само по себе раскрывается. Мы будем считаться с ценностями не только формально, мы будем их внедрять», — заключил Дугин.

Истинный патриотизм должен быть основан на культурном коде, традициях, которые формируются, в первую очередь, в семье, уверен кинорежиссёр, сценарист, народный артист России Игорь Угольников.

«Мы должны сейчас понимать, какой должна быть победа нашего мировоззрения. Чтобы дети и внуки не задавали глупых вопросов, а понимали зачем мы это делаем. Если будет работать коллективное сознание, внутренняя цензура не будет нужна — мы будем понимать, что мы делаем», — объяснил он.

Россия предлагает миру свой взгляд на мировую политику — это защита традиционных ценностей, суверенитет каждого народа, как право страны определять своё будущее, рассказал доцент Финансового университета при Правительстве Алексей Мартынов.

«Мы говорим, что каждый народ, имеющий государство, может выбирать тот путь развития, какой он хочет. После того, как Россия подняла этот флаг, и по сути зафиксировала многополярный мир, сразу выстроилась очередь из стран, поддерживающих эту идею», — отметил он.

Патриотизм — идеологическая основа, объединяющая российское общество, консолидирующая его в период испытаний и сложностей, отметил эксперт ЭИСИ, кандидат исторических наук Александр Рудаков.

«Сегодня происходит концептуализация патриотизма, кристаллизация смыслов, мы находимся в начале процесса раскрытия содержательной сути патриотической идентичности», — добавил он.

В заключение эксперты отметили, что патриотизм является основой развития России, главной национальной идеей страны. Граждане гордятся своим государство, видят своё будущее в нём, готовы помогать России, резюмировали участники дискуссии.