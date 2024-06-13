Калуга, 13 июня, 2024, 20:37 — ИА Регнум. Президенту ПАО «Калужский двигатель» Юрию Лейковскому присвоено звание почетного гражданина. Это решение приняло 13 июня Законодательное собрания Калужской области под председательством Геннадия Новосельцева.

Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области асти Юрий Лейковский

Кандидатуру Лейковского в областной парламент внесли представители трудового коллектива, профсоюзного комитета и администрации предприятия. Весь его трудовой путь связан с заводом «Калужский двигатель». На заседании подчеркивалось, что Юрий Лейковский всегда уделял внимание вопросам социальной поддержки работников предприятия и членов их семей. Благодаря его участию построено много социально значимых объектов. В 90-е годы именно он сделал все возможное, чтобы сохранить предприятие — не позволил распродать станки и распустить коллектив. Под его руководством началось производство товаров гражданского назначения: мотоблоков и мотокультиваторов.

На сегодняшний день «Кадви» — успешное современное предприятие. Еще с советских времен «бриллиант» производства — газотурбинные двигатели. Именно они стоят в модернизированных танках Т-80БВМ и обеспечивают их маневренность. Танки уже продемонстрировали свои преимущества в зоне СВО. У истоков создания газотурбинных двигателей стоял Юрий Лейковский.

В 2016 году депутаты Законодательного собрания присвоили заводу почетное звание «Трудовая слава Калужской области». »Передаю свои поздравления Юрию Александровичу. Вручим регалии в торжественной обстановке, во время празднования Дня образования Калужской области», — сказал Геннадий Новосельцев.