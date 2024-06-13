Москва, 13 июня, 2024, 20:37 — ИА Регнум. Врачи провели успешную операцию корреспонденту НТВ Алексею Ивлиеву, получившего ранение под Горловкой в ДНР, сообщил телеканал.

Кадр из видео

«Нашего корреспондента Алексея Ивлиева, получившего ранение в Горловке, прооперировали, он находится в стабильном состоянии, угрозы его жизни нет», — говорится в публикации.

Под Горловкой 13 июня ранения получили двое сотрудников канала и офицер сопровождения. Оператор Валерий Кожин скончался, несмотря на усилия врачей в течение нескольких часов. Погибшему было 46 лет, он не однократно работал в горячих точках, в Сирии, на территории ДНР и ЛНР. За время работы журналист получил медаль «За Отвагу», ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медаль Минобороны «Участнику военной операции в Сирии».

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что журналисты выполняли профессиональные обязанности в посёлке Гольмовский. Они попали под обстрел ВСУ и получили минно-взрывные травмы.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ВСУ целенаправленно атаковали журналистов под Горловкой. Она назвала это очередным терактом киевского режима. Дипломат подчеркнула, что западные чиновники из международных организаций становятся соучастниками преступлений украинских боевиков. Она также надеется, что в ООН не оставят эту трагедию без комментариев.