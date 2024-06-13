Дубна, Московская область, 13 июня, 2024, 20:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию в подмосковной Дубне отдельно похвалил главу госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачёва за желание развивать технологии.

РИА Новости

«Алексей Евгеньевич — молодец. Он распоряжается десятками миллиардов и считает, что этого недостаточно, в основном это государственное финансирование», — заявил глава государства.

Путин уточнил, что похвалил главу «Росатома» за стремление к развитию технологий. Он также пообещал поддержать программу корпорации по термоядерным исследованиям.

Как сообщало ИА Регнум, спецпредставитель по развитию Арктики «Росатома» Владимир Панов 7 июня заявил, что корпорация будет работать над проектом превращения Северного морского пути в круглогодичный маршрут. Пока суда там могут ходить только во время летне-осенней навигации. Для того, чтобы перевозки шли круглый год, требуется построить арктические контейнеровозы ледового класса Arc7.

14 февраля Путину в «Росатоме» продемонстрировали новейшие достижения компании, в том числе в сфере здравоохранения. Госкорпорация в рамках производства атомной промышленности, выпускает медицинское оборудование и проводит фармакологические разработки.

6 января Лихачёв на встрече с Путиным представил разработки «Росатома» в оборонной сфере. Глава компании подчеркнул, что в 2023 году она полностью выполнила гособоронзаказ.