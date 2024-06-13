Саратов, 13 июня, 2024, 19:50 — ИА Регнум. В посёлке Юбилейный в Саратовской области родители напали на девочку-подростка, после того, как она повздорила с их шестилетним сыном. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Иван Шилов ИА Регнум

«В отдел полиции поступило обращение несовершеннолетней 2008 года рождения, о том, что в парке «Изумрудный» неизвестные ей ранее мужчина и женщина нанесли телесные повреждения», — сообщили в ведомстве.

Следствие установило, что 12 июня у школьницы произошёл конфликт с мальчиком 2018 года рождения, после завершения которого родители избили подростка. Девочку доставили в медицинское учреждение. Полиция направила её на проведение судебно-медицинского освидетельствования, чтоб установить степень вреда здоровью. По факту избиения начали проверку.

Портал sarinform.ru со ссылкой на очевидцев сообщал, что мальчик начал плевать в девочку-подростка, после чего она толкнула обидчика на траву. Мать ребёнка схватила пострадавшую за волосы и начала трясти. Девочке удалось вырваться и побежать в сторону паркового мостика, где её остановил отец мальчика. Он повалил её и начал бить по лицу.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая в детскую поликлинику в Зеленограде шестилетнюю воспитанницу детского сада. Девочка жаловалась на боли в груди. Сотрудники МВД опросили женщину и ребёнка и выяснили, что травмы нанесла сама мать примерно сутки назад из-за плохого поведения ребёнка.

30 мая в Воронеже мужчина решил наказать школьников, которые отказались играть с его сыном. Он заставил 13-летних подростков встать перед ребёнком на колени и терпеть от него пощёчины.

В Кировской области 29 мая мужчина напал на незнакомых детей на детской площадке. По данным МВД, от рук злоумышленника пострадали два ребёнка.