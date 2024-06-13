Дубна, Московская область, 13 июня, 2024, 19:46 — ИА Регнум. Наука в России должна открывать неизведанные горизонты и создавать основу для производства продуктов следующего технологического уклада, заявил 13 июня президент Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию в подмосковной Дубне.

kremlin.ru

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«А значит, поисковые фундаментальные исследования в России должны вестись не менее широким фронтом, причём не только в интересах нашей страны, но и мировой науки», — добавил он.

Путин также подчеркнул важность того, чтобы заделы в фундаментальной науке получили развитие и помогли сформировать новые отрасли и рынки в стране. Для этого вскоре запустят национальные проекты технологического суверенитета.

Как сообщало ИА Регнум, Путин ранее 13 июня посетил в Дубне Объединённый институт ядерных исследований, где дал старт пуску ускорителя частиц (коллайдеру) NICA. Он назвал этот проект предметом гордости.

Глава государства также встретился с ведущими российскими учёными. В беседе с ними он положительно оценил программу мегагрантов, действующую с 2010 года для подготовки научных кадров мирового уровня. Путин также объявил, что программу продлят на пять лет, а её финансирование увеличат до 100 млн рублей в год.