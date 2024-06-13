Дубна, Московская область, 13 июня, 2024, 19:21 — ИА Регнум. Россия будет развивать международную научную кооперацию, несмотря на ограничения Запада. Об этом 13 июня заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию.

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«При всех возможностях, которые открывает России международная кооперация, мы будем её развивать, несмотря на все ограничения, которые пытаются вводить в этом отношения из-за рубежа», — сказал он.

Глава государства добавил, что Россия будет развивать не только контакты, но и собственную науку. При этом важно, чтобы все фундаментальные научные заделы получили развитие и позволили сформировать новые отрасли и рынки.

Путин подчеркнул, что для этого сейчас готовят к запуску нацпроекты технологического суверенитета, причём при их формировании необходимо обозначить чёткие требования к конечным результатам и предусмотреть жёсткие сроки реализации.

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Президент отметил, что весь потенциал России в сфере технологий надо собрать в единый кулак, распыление сил и средств недопустимо.

Также глава государства поздравил членов Совета по науке, российское и международное научное сообщество с технологическим запуском коллайдера NICA. Президент назвал этот проект мощным конкурентным преимуществом России, который нужно использовать для укрепления лидерских позиций страны по целому ряду направлений.

Как ранее передавало ИА Регнум, Путин на встрече с ведущими отечественными учёными в подмосковной Дубне призвал поддерживать международное сотрудничество в науке. Он отметил, что политика повлияла на все сферы деятельности, в том числе и на научное сотрудничество, но есть страны, которые никогда не прерывали отношений с Россией и у которых есть желание, возможности и интерес к продолжению сотрудничества.

До этого Путин посетил Объединённый институт ядерных исследований в Дубне. Он осмотрел коллайдер NICA, а также дал старт его пуску. Президент отметил, что этот проект успешно развивается, российские производители справляются с задачами и не допускают сбоев. Коллайдер NICA глава государства назвал предметом гордости.