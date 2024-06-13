Челябинск, 13 июня, 2024, 19:01 — ИА Регнум. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер по праву входит в число самых эффективных глав регионов России, и его новый план развития Челябинской области нацелен на улучшение жизни людей, отметил в беседе с ИА Регнум политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

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13 июня Текслер выступил с обращением к законодательному собранию, в ходе которого подвёл итоги работы за четыре года на посту и озвучил девять приоритетов устойчивого и успешного развития Челябинской области. Как указал Баширов, выступление хоть и называется по форме обращением к дептутам, но, по сути, это прямой разговор с жителями региона. Именно к ним в первуб очередт обращался губернатор.

Так, озвученные приоритеты развтия в целом сложились в одну главную цель — «сделать Челябинскую область регионом абсолютных возможностей». Местом, где каждый может реализовать себя, свой потенциал, где комфортно создавать семьи, растить детей. Будущее региона — это также промышленный и технологический лидер с высокоразвитой инфраструктурой.

«Текслер — один из самых эффективных губернаторов в Российской Федерации. Челябинская область вообще не простой регион, со сложными наследнием ещё со времен СССР. Там много промышленности, это приграничный регион, огромное количество экологических проблем. Но Текслер прекрасно понимал, каким регионом придётся управлять, когда он стал 4 года назад вначеле врио, а потом губернатором. Сегодняшнее послание — в первую очередь обращение к жителям. Ему есть, что сказать, мы это видим по тексту по результатам», — сказал Баширов.

Глава региона озвучил важные цифры, говоря об итогах работы, затронов и тему здравоохранения, школ, детских садов, новых спортивных объектов. До Текслера муниципалитеты не получали средства на ремонт собственных дорог. Теперь сделано больше 4 000 км дорог. Идёт работа на федеральной трассе М5. Отдельно губернатор затронул тему обновления общественного транспорта по всему региону — проделана большая работа, впереди также значительные планы.

Кроме того, за время на посту губернатора удалось увеличить валовый региональный продукт с полутора до двух с половиной триллионов рублей. Объём инвестиций за аналогичный период вырос с 255 до почти 450 млрд рублей в год. Промышленный рост — почти на 11% в 2023 году. Ещё один итог работы — системное снижение безработицы. Сейчас она меньше 0,5%. Заработная плата в сравнении с первым кварталом 2019 года увеличилась почти вдвое, реальная (с учетом инфляции) на 36%, реальные среднедушевые доходы — на 20%.

Баширов указал, что результаты работы губернатора видят и простые граждане и высоко ценят федеральные власти. Не так давно, в феврале, президент России Владимир Путин побывал в Челябинской области и довольно долго общался с губернатором. Глава государства поддержал выдвижение Текслера на новый срок. По мнению политолога Марата Баширова, у действующего главы региона есть все шансы победить на выборах.

«Самое главно, е что у него в голове есть чёткое представление, что нужно делать, с какими планами ему придётся вот эти четыре года развивать область. Главная задача — не красиво отчитаться, а чтобы люди понимали, что есть перемены, есть гарантированная работа, хорошая медицина, меняется городская среда, есть подвижки в экологии. Что идут федеральные деньги на проекты. Я сам был в Челябинске, у меня есть друзья в Екатеринбурге, которые не были там (в Челябинской области — ред.) года три. Они всегда считали, Екатеринбург — город номер один в регионе, а Челябинск — два. И вдруг они приехали и были поражены, что Челябинск стал лучше. И это относится к многим городам области. Текслер работает не просто как губернатор, он формирует команду и на региональном уровне, и команду по всей вертикали муниципальных органов власти. Кто-то называет это командой Текслера, но это команда единомышленников», — рассказал Баширов.

В ходе своего обращение губернатор также не обощёл вопрос экологии. Одно из главных достижений — рекультивация челябинской городской свалки, вместо которой теперь зеленый холм, где будут выращивать цветы. Аналогичный проект реализуется в Магнитогорске. В целом в регионе за эти годы ликвидировали 880 свалок. Идёт работа по снижению выбросов в атмосферу — только в Челябинске они снизились к 2017 году на 43%. Отдельно губернатор озвучил планы по всему комплексу экологических изменений.

В то же время власти региона оказывают поддержку бизнесу и промышленности.

«Промышленники поддерживают Текслера, потому что видят, что он ищет баланс. Не просто занимается популизмом по части той же экологии, а реально советуется договаривается. Потом уже, если договорились, он требует, чтоб исполнялось. Пока договариваетсь, даже если что-то не получается он, выслушивает спрашивает, чем помочь, Это важное качество для регионального руководителя», — добавил Марат Баширов.

Областная конференция «Единой России» официально выдвинула кандидатуру Алексей Текслера на должность губернатора Челябинской области. Выборы губернатора будут проходить в течение двух дней — 7 и 8 сентября.