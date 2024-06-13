Москва, 13 июня, 2024, 18:54 — ИА Регнум. Бывших командующего Военно-морскими силами Украины Сергея Гайдука и заместителя главы Национальной гвардии Владимира Кондратюка объявили в розыск по уголовное статье, следует из базы розыска Министерства внутренних дел России.

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«Разыскиваются по статье УК», — значится в базе.

Статьи, по которым разыскивают Гайдука и Кондратюка, не указали. В карточках только сообщается, что Гайдук родился 25 июля 1963 года в Днепропетровске, а Кондратюк родился 3 феврале 1968 года в Черкасской области.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мая МВД объявило в розыск замначальника генштаба ВСУ Владимира Горбатюка. МВД России также объявило в розыск экс-командующего силами логистики украинских войск Олега Вишневского, занимавшего эту должность в период с 2019 по 2021 год.

Ведомство в мае также объявило в розыск командующего ВМС Украины Игоря Воронченко, командующего харьковской группировкой ВСУ Михаила Драпатого и экс-главнокомандующего украинскими войсками Руслана Хомчака.