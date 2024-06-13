Москва, 13 июня, 2024, 18:39 — ИА Регнум. Создание международного центра «Мегасайнс», который объединит различные проекты, отвечает интересам России, заявил 13 июня президент Владимир Путин на встрече с ведущими учёными в Объединённом институте ядерных исследований в подмосковной Дубне.

ИА Регнум

«Мы его будем делать. Это точно соответствует нашим интересам», — заявил российский лидер.

Глава государства добавил, что создание международного центра «Мегасайнс» также соответствует интересам российских партнёров.

Как отметил президент, на уровне взаимоотношений между заинтересованными специалистами контакты продолжаются, в том числе среди партнеров стран БРИКС.

Путин 13 июня дал старт пуску коллайдера NICA. Президент посетил Объединённый институт ядерных исследований, где встретился с ведущими российскими учёными. На встрече он заявил, что наука в России не будет стоять на месте. Глава государства также указал на важность международного сотрудничества в науке.

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В сентябре 2023 года Путин призвал предусмотреть средства на финансирование мегасайенс-проектов. Тогда глава государства заслушал доклад о перспективных установках класса «мегасайенс». Само это понятие охватывает крупные дорогостоящие международные научные и исследовательские комплексы.