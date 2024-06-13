Путин указал на важность международного сотрудничества в науке
Дубна, Московская область, 13 июня, 2024, 18:41 — ИА Регнум. Нужно поддерживать международное сотрудничество в науке, заявил президент России Владимир Путин на встрече с ведущими отечественными учёными в подмосковной Дубне.
Политика повлияла на все сферы деятельности, в том числе и на научное сотрудничество, отметил глава государства.
«Есть страны, которые никогда не прерывали никаких отношений с нами и у которых тоже есть и желание, и возможности, и интерес к продолжению сотрудничества. Работать нужно по всем векторам. Вот здесь сомнений нет, и это партнерство будет продолжаться», — добавил Путин.
Он подчеркнул, что такие направления деятельности необходимо поддерживать.
Как сообщало ИА Регнум, на встрече с учёными президент заявил об увеличении финансирования мегагрантов. По словам президента, финансирование программы мегагрантов увеличат до 100 млн рублей в год и продлят срок предоставления грантов до пяти лет. Он не исключил привлечение частного бизнеса для финансирования программы.
Научные исследования, которые не смогли выиграть мегагрант, остаются в поле зрения властей и пользуются поддержкой, добавил российский лидер. Он подчеркнул, что власти стараются не потерять проекты, не вошедшие в число победителей и пообещал подумать над проблемой сокращения числа научных мегагрантов.
Путин в Дубне посетил Объединённый институт ядерных исследований. Он осмотрел коллайдер NICA, а также дал старт его пуску. Президент отметил, что этот проект успешно развивается, российские производители справляются с задачами и не допускают сбоев.
Коллайдер NICA президент назвал предметом гордости. В декабре планируется провести технологические испытания коллайдера. А начало исследований на нём запланировали на 2025 год.