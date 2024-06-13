Дубна, Московская область, 13 июня, 2024, 18:41 — ИА Регнум. Нужно поддерживать международное сотрудничество в науке, заявил президент России Владимир Путин на встрече с ведущими отечественными учёными в подмосковной Дубне.

kremlin.ru

Политика повлияла на все сферы деятельности, в том числе и на научное сотрудничество, отметил глава государства.

«Есть страны, которые никогда не прерывали никаких отношений с нами и у которых тоже есть и желание, и возможности, и интерес к продолжению сотрудничества. Работать нужно по всем векторам. Вот здесь сомнений нет, и это партнерство будет продолжаться», — добавил Путин.

Он подчеркнул, что такие направления деятельности необходимо поддерживать.

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Как сообщало ИА Регнум, на встрече с учёными президент заявил об увеличении финансирования мегагрантов. По словам президента, финансирование программы мегагрантов увеличат до 100 млн рублей в год и продлят срок предоставления грантов до пяти лет. Он не исключил привлечение частного бизнеса для финансирования программы.

Научные исследования, которые не смогли выиграть мегагрант, остаются в поле зрения властей и пользуются поддержкой, добавил российский лидер. Он подчеркнул, что власти стараются не потерять проекты, не вошедшие в число победителей и пообещал подумать над проблемой сокращения числа научных мегагрантов.

Путин в Дубне посетил Объединённый институт ядерных исследований. Он осмотрел коллайдер NICA, а также дал старт его пуску. Президент отметил, что этот проект успешно развивается, российские производители справляются с задачами и не допускают сбоев.

Коллайдер NICA президент назвал предметом гордости. В декабре планируется провести технологические испытания коллайдера. А начало исследований на нём запланировали на 2025 год.