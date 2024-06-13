Дубна, Московская область, 13 июня, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече с ведущими российскими учёными в подмосковной Дубне назвал коллайдер NICA, построенный в Объединённом институте ядерных исследований, предметом гордости. Трансляцию ведёт пресс-служба Кремля.

Кадр из видео

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«Да, это предмет гордости. Уверен, что до конца это доведём», — ответил он на реплику одного из учёных о грандиозности проекта.

Президент осмотрел ускорительный комплекс NICA во время посещения Объединённого института ядерных исследований в Дубне и дал старт его пуску. В декабре планируется провести технологические испытания коллайдера. А начало исследований на нём запланировали на 2025 год.

NICA — это новый ускорительный комплекс. Его создают для изучения свойств плотной барионной материи. Его помощью учёные будут создавать в лабораторных условиях кварк-глюонную плазму, агрегатное состояние вещества, в котором Вселенная находилась во время первых мгновений после Большого взрыва. Строительство коллайдера началось в 2013 году.

Как сообщало ИА Регнум, Путин во время встречи с учёными заявил об успешном развитии проекта NICA. Он отметил, что этому способствовало сотрудничество с учёными со всего мира. Российский производители не допустили ни одного сбоя, подчеркнул президент.