Москва, 13 июня, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин продлил указ о продлении до 31 декабря 2024 года ответных мер на установленный Западом потолок цен на российскую нефть. Документ 13 июня опубликовали на интернет-портале правовых актов.

(сс) Администрация президента России

«Внести в указ президента Российской Федерации от 27 декабря 2022 года №961 «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты» <…> изменение, заменив в пункте 9 слова «до 30 июня 2024 г.» словами «до 31 декабря 2024 г.», — говорится в нём.

Уточняется, что указ является вступившим в силу со дня его подписания главой государства.

Как сообщало ИА Регнум, Путин подписал указ о специальных мерах против потолка цен на российскую нефть 1 февраля 2023 года. Согласно документу, поставки нефти и нефтепродуктов из России запрещают, если в контрактах прямо или косвенно используют введённое Западом ограничение цен.

С тех пор президент несколько раз продлевал действие указа. Последний раз глава государства продлевал указ об ответных мерах на введённый Западом потолок цен на нефть в декабре 2023 года.

Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в декабре 2023 года отмечал, что санкции США привели к расколу мирового танкерного флота. Эксперт отметил, что устанавливавшие потолок цен на нефть из России ждали, что мировой флот не изменится и Москва вынуждена будет продавать нефть по 60 долларов и меньше за баррель. Однако в действительности появилась отдельная группа танкеров, работающих только с подсанкционной нефтью, которые на этом хорошо зарабатывают.