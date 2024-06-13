* — НКО, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 13 июня, 2024, 17:31 — ИА Регнум. Обыски в компании и доме старшего брата сбежавшего из России юмориста Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) Дмитрия прошли из-за сокрытия им двойного гражданства, сообщил источник в правоохранительных органах.

ИТАР-ТАСС/Станислав Красильников

«Причиной явилось сокрытие двойного гражданства», — процитировало собеседника «РИА Новости».

Ранее предполагалось, что обыски могли быть связаны с уголовным делом о хищениях в Министерстве обороны.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня следственные мероприятия прошли в доме Дмитрия на Рублёвском шоссе, а также в его компании, специализирующейся на переоснащении бронетранспортёров. В ходе оперативных действий следователи изъяли компьютеры, носители цифровой информации и другую технику.

13 июня стало известно, что «Завод имени В. А. Дегтярёва» подал иск к компании «Оружейные мастерские», в которой брат Галкина является соучредителем. По данным картотеки Арбитражного суда Московской области, сумма исковых требований составила более 2,1 миллиона рублей. Детали претензии к предприятию не раскрывали. Иск приняли к производству, дату его рассмотрения на данный момент не назначили. Завод имени Дегтярёва специализируется на производстве стрелкового оружия для Министерства обороны, «Оружейные мастерские» производят боеприпасы для нужд ведомства.

По информации ИА Регнум, Дмитрий Галкин с 2007 является членом совета директоров ООО «Военно-промышленная компания». В 2017 году он стал её президентом. Компания разрабатывает и производит легкую колёсную бронетехнику по заказам Министерства обороны и иных силовых структур.

В 2012 году Дмитрий стал активно приобретать активы на своё имя. Сперва он выступил соучредителем подмосковного предприятия «Оружейные мастерские», выпускающего боевой модуль с дистанционным управлением «Арбалет-ДМ». Выручка предприятия постоянно растёт и достигла в 2023 году 1,2 млрд рублей. Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», мужчина продолжает владеть 25-процентной долей в этой компании.

По данным СМИ, за время существования ООО «ВПК» заключило с военными ведомствами страны 300 госконтрактов на сумму порядка 18 млрд рублей. Так, пока бежавший из России шоумен Максим Галкин выступает с критикой в адрес России, фирма его брата Дмитрия производит оружие и боеприпасы для Минобороны.