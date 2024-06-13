Москва, 13 июня, 2024, 16:56 — ИА Регнум. С 21:00 13 июня до 03:00 14 июня в Москве пройдёт новый «мегаливень», в городе выпадет 30 миллиметров осадков. Об этом 13 июня рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

Павел Бедняков/РИА Новости

По словам синоптика, утром и днём 13 июня в Москве выпало до 26 миллиметров осадков или почти треть месячной нормы.

Тишковец уточнил, что на метеорадарах отчетливо виден очередной грозовой «вал», фронт которого идёт по линии Калуга-Тула и направляется в сторону Москвы и Подмосковья.

«На столицу обрушится очередная порция «мегаливня» с интенсивностью 30 мм или ещё три ведра дождевой воды на метр московских улиц, или ещё почти 40% от положенной нормы июня», — написал он.

Синоптик отметил, что к утру интенсивность выпадения осадков снизится, а днём 14 июня погода улучшится и воздух прогреется до +21…+23 градусов, что соответствует климатической норме.

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Как сообщало ИА Регнум, вечером 12 июня комплекс городского хозяйства Москвы предупредил о второй волне сверхинтенсивных осадков с грозой, градом и сильным ветром в столице. Отмечалось, что в городе из-за этого произошли падения деревьев, которые оперативно распиливают и вывозят городские службы.

Ранее в этот день на Москву обрушился сильный ливень. Из-за выпадения осадков в столице ухудшилась видимость, дождь сопровождался грозой и порывистым ветром.

Гидрометцентр 11 июня предупредил, что грозовые дожди возвращаются в Москву. По информации синоптиков, ожидается выпадение до 90% месячной нормы осадков в течение трёх дней.