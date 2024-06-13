Москва, 13 июня, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Мероприятия, посвящённые 80-летию высадки союзников в Нормандии, при отсутствии России являются историческим позором Франции. Об этом 13 июня заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова на брифинге.

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«Новая порция агрессивных антироссийских заявлений звучала особенно неуместно на фоне проходивших во Франции памятных мероприятий по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии <…> всё-таки это исторический позор Парижа», — отметила она.

Дипломат напомнила, что на это мероприятие Россию не позвали — сначала долго придумывали способы, как это преподнести, а потом просто решили не приглашать.

Как передавало ИА Регнум, 12 июня американский журналист Сеймур Херш написал, что приглашение России на мероприятия, посвящённые 80-летию высадки союзников в Нормандии, отменили по настоянию администрации президента США Джо Байдена.

Агентство Reuters 30 мая сообщило, что Россию не пригласят на празднование в Нормандии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что участие российской делегации на торжествах не планировали. Он напомнил, что в 2025 году в России отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и российские власти сконцентрируются на этом.

Член Совета Федерации Алексей Пушков, в свою очередь, напомнил, что союзники в Нормандии не смогли бы высадиться без побед, одержанных советскими солдатами. Он подчеркнул, что Красная армия разбила две трети дивизий нацистской Германии.